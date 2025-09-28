مناقشة تقنيات التشريح وحالات الوفاة القلبية ضمن مؤتمر الطب الشرعي

في اطار اهتمام وزارة العدل بتنمية الموارد البشرية ، وتطوير قدرات الأطباء الشرعيين ، عُقدت اليوم فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السادس لمصلحة الطب الشرعي 2025 الذي انطلق أمس منذ الثامنة صباحًا، حيث تم تنظيم ورشة عمل حول تقنيات التشريح الكامل للجسم ،وتشريح الأعضاء، وإجراءات الفحص الجنائي الشرعي" .

وقد استهدفت تدريب المشاركين على إجراءات الصفة التشريحية، وتشريح الأعضاء، والتعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائي والمرَضي، بمشاركة عدد من الخبراء بالمجال. وعُقدت أيضاً ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول حالات الوفاة القلبية المفاجئة.

وقد هدفت الورشة إلى تدريب المشاركين على تشريح القلب بدقة عالية، وتحليل النتائج للوصول إلى أسباب الوفاة، مع مراعاة الربط بين النتائج التشريحية، والفحص المجهري، والتاريخ الطبي والظروف المحيطة بالوفاة.



جدير بالذكر أنه يتم انشاء مجمع طبي عالمي ومشرحة على احدث ما وصل إليه العلم، والاستعانة بالموصفات العالمية والخبرات، وتم تخصيص مساحة ١٠ أفدنة في مدينة بدر لإنشاء مجمع متكامل للطب الشرعي