إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية

أصيب 19 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب مينى باص 26 راكب (ورديه) خاص بأحد المصانع بطريق بلبيس العاشر من رمضان أمام مصنع المكرونة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

