ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، اليوم /السبت/، من ضبط 8 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس السيد أحمد حرز الله ، وفق بيان، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 8 مخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات المعجن.

كما تم ضبط 8 أطنان مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصانع بمدينة العاشر، منها، 5 أطنان من ملح الطعام داخل مصنع لتصنيع التوابل بدون فواتير أو أي مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع، وكذلك ضبط وضبط طن أرز، و5000 عبوة جبنة بيضاء زنة العبوة الواحدة 80 جراماً بإجمالي 400 كيلو، و50 كرتونة حلاوة طحينية بإجمالي وزن 108 كجم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المضبوطات بدون فواتير أو أي مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم ضبطها داخل مصنع لتحضير الوجبات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المصنع، كما تم ضبط 500 كيس شفاف مقرمشات زنة الكيس الواحد 1.6 كيلو بإجمالي وزن 800 كيلو مقرمشات بدون بيانات داخل مصنع لتصنيع مقرمشات للأطفال بالعاشر، وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع.

