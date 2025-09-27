"القومي للترجمة" يوقع اتفاق تعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية

وقعت مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح اتفاق تعاون مشترك مع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بيير تاليه لترجمة كتاب ""Les intellectuels en Orient musulman ( المفكرون في الشرق المسلم) ونشره.

وذكر المركز - في بيان اليوم /السبت/ - أن اتفاق التعاون المشترك يأتي في إطار حرص المركز على التبادل الثقافي المُثمر، وعلى تحقيق أهدافه من خلال ترجمة الأعمال المتميزة ونشرها، وهي الأعمال التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية، ووفقًا للبروتوكول المبرم سابقًا بين المركز القومي للترجمة والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والذي يستهدف نشر المعرفة بكل أشكالها وإتاحة مصادرها بين الطرفين.

وقد حضر توقيع الاتفاق مدير الدراسات بالمعهد الدكتور عباس زواش والباحثة ورئيسة قسم الترجمة العلمية بالمعهد الدكتورة نجلاء حمدى بطرس، وناقش الجانبان أفكارا خاصة بالتعاون المشترك على عدة مستويات.