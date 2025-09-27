محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٩ والذي من المقرر إقامته في الفترة من ١-٣ اكتوبر ٢٠٢٥ علي أرض محافظة الشرقية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

اطمأن المحافظ علي الإنتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل الافتتاح والتي تشمل اقامة المنصة الرئيسية وخيمة الإستقبال والخيام الخاصة بالمربين والجمهور والصحفيين والإعلاميين والرعاة والحكام واماكن التجميع والتسخين قبل المباريات وكذلك جناح الطب البيطري العسكري ومعرضي "ايادي مصر والفنون التشكيلية "فضلا" عن أعمال تجهيز منطقة العرض على مساحة ٤٠×٥٠ متر وتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان ليخرج بصورة مشرفة، مؤكدا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم المهرجان والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

أوضح محافظ الشرقية أن اليوم الأول من المقرر أن يشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقا لقواعد منظمة ECAHO وأعمار الخيل المشاركة واليوم الثاني إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية وتوزيع جوائز ( شخصية العام - أحسن حصان – احسن فرس) واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وادب الخيل مسجل وغير مسجل لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية .

وخلال زيارة محافظ الشرقية لنادي الصفوة الرياضي حرص علي متابعه الأنشطة الرياضية والإجتماعية المقدمه لرواد النادي مشيدا بما لمسه من توفير بنية تحتية رياضية متطورة تتيح توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب وتلبي احتياجات جميع الفئات العمرية.