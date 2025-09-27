قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
فن وثقافة

خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو

الفنانة دينا
الفنانة دينا
أوركيد سامي

تصدّرت  الفنانة دينا تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الاحتفال بافتتاح أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب مختلف ثقافات الرقص حول العالم مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وقالت دينا، في لقاء مع موقع "صدى البلد" ردًّا على الانتقادات التي وُجهت لها": “لا أهتم بالانتقادات الي عايز ينتقد ينتقد، أنا بحقق حلمي والأكاديمية مش بس رقص كمان تمثيل وغناء وسيناريو ومكياج” والعديد من الفنون.


وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، بشرى، إنجي وجدان، رانيا فريد شوقي، رانيا يوسف، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، داليا البحيري، سلوى خطاب، روجينا، بوسي شلبي، الراقصة بدرة، الراقصة لوردينا، وغادة طلعت، لمشاركة الفنانة دينا تحقيق حلمها، وذلك بإحدى المولات الكبرى في احتفالية مميزة.

وتختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، تحت إشراف نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

وأكدت دينا في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، بل تهدف أيضًا إلى توفير مساحة تعليمية معتمدة تُسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليُشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصة أنها تُعدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.


https://youtube.com/shorts/DBi7-6SKQPs?si=E5IqGAYOVM3ECgS_

