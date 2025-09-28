تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالأزبكية لـ جلسة 2 أكتوبر .



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم زاول نشاطا إجراميا تخصص في تزوير الشهادات واحترف تقليد أختام شعار الجمهورية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة الأزبكية.