مصرع طالب بكلية الطب أسفل قطار في المنوفية

لقي طالب بكلية الطب من قرية أبو كلس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء استقلاله القطار سقط منه كما ادي الي وفاته.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بالعثور علي جثمان شاب بالقرب من السكة الحديد بمركز الشهداء ويرجح أنها لطالب سقط من القطار.

بالانتقال تبين أن الجثمان لطالب يدعي محمد حمادة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ويقيم قرية ابو كلس.

وتبين أن الطالب سقط من القطار أثناء سيره مما ادي الي وفاته في الحال.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي الشهداء تمهيدا لتسليمه الي أسرته ودفنه في مقابر الأسرة في القرية.