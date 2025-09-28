قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على لص سرق دراجة نارية لعامل دليفري بمدينة نصر | صور

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية خاصة بعامل توصيل طلبات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من عامل توصيل طلبات بإحدى شركات التوصيل بسرقة الدرجة النارية خاصته بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته "سلاح أبيض" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، وكذا إرتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سرقة قسم شرطة مدينة نصر ثان

