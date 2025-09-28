القبض على لص سرق دراجة نارية لعامل دليفري بمدينة نصر | صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية خاصة بعامل توصيل طلبات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من عامل توصيل طلبات بإحدى شركات التوصيل بسرقة الدرجة النارية خاصته بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته "سلاح أبيض" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، وكذا إرتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.