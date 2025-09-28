الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة وسيارة ربع نقل بمطاردة مستقلي مركبة "توك توك" تم سرقتها بالإكراه بالجيزة وضبط مرتكبا الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الجاري حال سير سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالمركبة خاصته، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم ثان أكتوبر.

وعقب وصولهما أشهرا سلاح أبيض واستوليا على المركبة منه بالإكراه وفرا هاربين على طريق الواحات بدائرة القسم، فقام مالكها بالاستغاثة بالأهالي وأحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة للمرور تصادف تواجده بمحل الواقعة، فقاموا بملاحقتهما وتمكنوا من ضبط أحدهما عقب اصطدامهما بالدراجة النارية الخاصة بفرد الشرطة وتم استيقاف مركبة "التوك توك" بمساعدة قائد سيارة ربع نقل، كما أسفرت الجهود عن ضبط الآخر وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.