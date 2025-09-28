قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالدوري
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة

مصطفي رجب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة وسيارة ربع نقل بمطاردة مستقلي مركبة "توك توك" تم سرقتها بالإكراه بالجيزة وضبط مرتكبا الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الجاري حال سير سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالمركبة خاصته، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم ثان أكتوبر.

وعقب وصولهما أشهرا سلاح أبيض واستوليا على المركبة منه بالإكراه وفرا هاربين على طريق الواحات بدائرة القسم، فقام مالكها بالاستغاثة بالأهالي وأحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة للمرور تصادف تواجده بمحل الواقعة، فقاموا بملاحقتهما وتمكنوا من ضبط أحدهما عقب اصطدامهما بالدراجة النارية الخاصة بفرد الشرطة وتم استيقاف مركبة "التوك توك" بمساعدة قائد سيارة ربع نقل، كما أسفرت الجهود عن ضبط الآخر وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

باسم يوسف

