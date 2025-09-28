وفد من أعضاء النيابة العامة يزور جمهورية ألمانيا الاتحادية

في إطار التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبدعم من برنامج WoMENA الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نظمت إدارة التفتيش القضائي إيفاد ستة عشر عضوًا من أعضاء النيابة العامة في زيارة رسمية إلى مدينتي بريمن وهامبورغ، خلال الفترة من الحادي والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.



تهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وذلك من خلال برنامج تدريبي وتفاعلي مع نظرائهم الألمان من أعضاء النيابة العامة، والقضاة، والشرطة.

وتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات الرسمية مع مكاتب المدعي العام والمحاكم في مدينتي بريمن وهامبورغ، فضلًا عن جلسات نقاش، والاطلاع على أفضل الممارسات الألمانية في مجالات حماية الشهود والإجراءات التمهيدية. كما اشتملت الزيارة على فعاليات ثقافية وزيارات ميدانية للتعرف على المؤسسات القضائية والأكاديمية الألمانية.



تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الجنائية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، بما يُسهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتطوير قدرات أعضائها، تنفيذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب.