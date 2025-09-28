خبطها بسيارته.. سائق يتحرش بفتاة ويعتدى عليها في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ضمن تضرر سيدة من قائد إحدى السيارات لتحرشه بها وحال إعتراضها قام بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإصطدام بها بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لتحرشه بها وحال إعتراضها قام بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإصطدام بها بسيارته بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.