التجربة الدانماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح
محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت
محافظ الدقهلية: لن نتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة
كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟
تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خبطها بسيارته.. سائق يتحرش بفتاة ويعتدى عليها في أكتوبر

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ضمن تضرر سيدة من قائد إحدى السيارات لتحرشه بها وحال إعتراضها قام بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإصطدام بها بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لتحرشه بها وحال إعتراضها قام بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإصطدام بها بسيارته بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وزارة الداخلية

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

إعصار "بوالوي" يضرب وسط فيتنام... إجلاء آلاف السكان وتعليق الرحلات الجوية

فيتنام تغلق المطارات وتجلي آلاف الأشخاص مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي"

واشنطن بوست": خطة ترامب للسلام في غزة تترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

