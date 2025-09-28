قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
حوادث

رئيس استئناف القاهرة: الرئيس السيسي حريص على تطوير المنظومة القضائية

رئيس محكمة استئناف القاهرة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
محمد عبدالله

أعرب المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن تقديره وجموع قضاة مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء حرصه على رفع شأن القضاء وتعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وصولا للتحول الرقمي وتطوير ورفع قدرات المحاكم، تيسيرا على المتقاضين والمحامين.

رفع شأن القضاء 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس محكمة استئناف القاهرة، في افتتاحه أعمال الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة التي عقدت اليوم، بحضور المستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وثمّن المستشار فواز إبراهيم جهود وزير العدل المستشار عدنان فنجري والمستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، وما يقدمانه من مساندة كاملة ودعم لمحكمة استئناف القاهرة، وتنظيم وتطوير شئون العدالة والرقابة عليها وتعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

وهنأ رئيس محكمة استئناف القاهرة مستشاري المحكمة بقرب حلول العام القضائي الجديد في أول شهر أكتوبر المقبل، معربا عن تقديره لما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا خلال العام القضائي المنصرم، مؤكدا الحرص على ترتيب العمل القضائي على النحو الذي يحقق رسالة إقامة العدل بين الناس.

وقال: "إن العدل هو سياج الحكم الرشيد، به تصان الحريات وبه تحقن الدماء وتحفظ الأموال وتراعى الحقوق، فالعدل سيصاحبكم في حياتكم وذرياتكم وفي مماتكم ويوم الحساب.. فانشروا العدل رسالة أمن وسلام وطمأنينة".

وشدد على أن ترتيب العمل مع بداية العام القضائي الجديد روعي فيه المساواة بين المستشارين أعضاء الدوائر جميعا في ذات التخصص، بما يحقق صالح العمل، فضلا عن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب عدد من المستشارين من محاكم الاستئناف الأخرى لسد العجز في عدد مستشاري المحكمة، بالنظر إلى قلة عدد المنقولين إلى المحكمة خلال هذا العام.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن مشروع توزيع الدوائر والعمل القضائي، لن يكون نهائيا إلا بعد دراسة أية ملحوظات يتم إبداؤها، وفحص جميع الطلبات والتظلمات، وفي ضوء نتائج حركة الانتدابات المتبادلة مع وزارة العدل وقطاعاتها والمحاكم الاقتصادية ومحاكم الاستئناف الأخرى.

ولفت إلى أنه تم العمل على تطوير قاعات الجلسات ورفع كفاءتها وتجهيزها قدر المستطاع، على النحو الذي يحقق راحة مستشاري المحكمة أثناء أداء رسالتهم في تحقيق العدالة، متوجها بالشكر لمستشاري المكتب الفني بالمحكمة، رئيسا وأعضاء، وجميع موظفي المحكمة على ما بذلوه من جهد في أداء رسالتهم والقيام على خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

القاهرة المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الرئيس السيسي محكمة

