انتهاء فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية السادسة لأعضاء النيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، فعاليات "الدورة التدريبية التنشيطية السادسة" والتي عُقدَت خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد (٤٦) من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة.



واستهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب خلالها بالسادة الحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار/ رئيس الهيئة و تمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم وتعزيز قدراتهم القانونية.

وأكد المستشار الدكتور أيمن نبيل، خلال كلمته على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التدريبية التنشيطية بصفة دورية، ودعمها بنخبة مميزة من المستشارين المحاضرين، لما لها من أهمية في تعزيز قدرات الأعضاء على مباشرة التحقيقات والتغلب على ما قد يعترضهم من إشكاليات أو مآخذ أثناء مباشرة التحقيق



كما أوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن دراسة تطبيقات عملية من واقع القضايا، مع اتاحة الفرصة لفتح باب المناقشات؛ بما يكفل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.



تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:

⁠" إشكاليات إصدار القرار التأديبي"، وتفضل بإلقائها المستشار محمد نافع – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.

" إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية وأسباب البراءة"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

⁠" جرائم العدوان على المال العام"، وتفضل بإلقائها المستشار محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.



⁠"المآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق– بإدارة التفتيش القضائي.



⁠"قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور عمرو علام – بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.



⁠"قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.



وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.