متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انتهاء فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية السادسة لأعضاء النيابة الإدارية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، فعاليات "الدورة التدريبية التنشيطية السادسة" والتي عُقدَت خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد (٤٦) من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة.


واستهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب خلالها بالسادة الحضور، ونقل إليهم تحيات  المستشار/ رئيس الهيئة و تمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم وتعزيز قدراتهم القانونية.

وأكد المستشار الدكتور أيمن نبيل، خلال كلمته على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التدريبية التنشيطية بصفة دورية، ودعمها بنخبة مميزة من  المستشارين المحاضرين، لما لها من أهمية في تعزيز قدرات الأعضاء على مباشرة التحقيقات والتغلب على ما قد يعترضهم من إشكاليات أو مآخذ أثناء مباشرة التحقيق

كما أوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن دراسة تطبيقات عملية من واقع القضايا، مع اتاحة الفرصة لفتح باب المناقشات؛ بما يكفل تحقيق أقصى استفادة ممكنة. 
 

تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:
⁠" إشكاليات إصدار القرار التأديبي"، وتفضل بإلقائها  المستشار محمد نافع – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.
" إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية وأسباب البراءة"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
⁠" جرائم العدوان على المال العام"، وتفضل بإلقائها  المستشار محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

⁠"المآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق– بإدارة التفتيش القضائي.


⁠"قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور عمرو علام – بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.


⁠"قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات. 
 

وفي ختام  الفعاليات، تم تسليم  المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

مركز التدريب القضائي أعضاء النيابة الإدارية الدورات التدريبية

