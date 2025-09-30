القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة فان وبرفقته شخصان بسرقة دراجة نارية حال توقفها بأحد الشوارع في الجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية عامل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبسؤاله قرر أنه حال تركه الدراجة النارية ملكه أمام محل عمله بأحد الشوارع بدائرة القسم اكتشف سرقتها عقب عودته.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقان، عاطل – مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





