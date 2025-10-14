قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية.. بعد قليل

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية
محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية
إسلام دياب

تستكمل المحكمة المختصة، بعد قليل، محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصات إلكترونية مختلفة.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في الاستيلاء على أموال الضحايا عبر منصات إلكترونية وهمية تحمل أسماء “GME – RGA – BTS”.

كان عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات بعد تعرضهم لعمليات نصب، بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين وعددهم 39 شخصاً، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة – مُفعل على بعضها محافظ إلكترونية – وعدد من السيارات والمشغولات الذهبية والهواتف والحواسب المحمولة. 

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه، وكشفت التحريات أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي دولي يتولى إنشاء هذه المواقع في عدة دول – من بينها مصر – ويقوم بتحويل حصيلة الأموال المستولى عليها إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تطبيقات مجهولة المصدر عبر الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

محاكمة المتهمين النصب محاكمة المتهمين بالنصب منصات إلكترونية النصب على المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء

بتقنية جيوفيزيائية فرنسية.. "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي

وزير الزراعة ونظيره الموريتاني

خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط

البابا لاون

البابا لاون في رسالة بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي: لنحمل رجاء المسيح إلى أقاصي الأرض

بالصور

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد