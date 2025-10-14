محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية.. بعد قليل

تستكمل المحكمة المختصة، بعد قليل، محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصات إلكترونية مختلفة.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في الاستيلاء على أموال الضحايا عبر منصات إلكترونية وهمية تحمل أسماء “GME – RGA – BTS”.

كان عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات بعد تعرضهم لعمليات نصب، بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين وعددهم 39 شخصاً، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة – مُفعل على بعضها محافظ إلكترونية – وعدد من السيارات والمشغولات الذهبية والهواتف والحواسب المحمولة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه، وكشفت التحريات أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي دولي يتولى إنشاء هذه المواقع في عدة دول – من بينها مصر – ويقوم بتحويل حصيلة الأموال المستولى عليها إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تطبيقات مجهولة المصدر عبر الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال وفقدان أموالهم.