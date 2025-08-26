أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام

اسعار الذهب اليوم يبحث عنها المواطنون، المهتمين باقتناء المشغولات الذهبيه، والتي يهتم قطاع كبير من المستثمرين بمتابعة اسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم

خاصة المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن اقتناء المعدن الاصفر، و الراغبين بالادخار الذين يعتبرون الذهب الأصفر وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحليه.

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار محلات الصاغه اليوم في حركة البيع والشراء، وجاء متوسط الأسعار بدون مصنعية على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5234 جنيه 5211 جنيه

عيار 22 4798 جنيه 4777 جنيه

عيار 21 4580 جنيه 4560 جنيه

عيار 18 3926 جنيه 3909 جنيه

عيار 14 3053 جنيه 3040 جنيه

عيار 12 2617 جنيه 2606 جنيه

الاونصة 162805 جنيه 162094 جنيه

الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه

الأونصة بالدولار 3365.66 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، نحو 4580 جنيه سعر البيع، 4560 جنيه

سعر الشراء، ويعد الخيار الأول للمقبلين على الزواج لاعتدال سعره مقارنة بجودته.

العوامل المؤثرة في اسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب المحلية بشكل مباشر بتحركات المعدن الاصفر عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمواطنين لتحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف المصنعية من قطعة لأخرى حسب العيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل الدمغة ثابتة على العيارات المختلفة.

وعند إعادة البيع للمحل، يخصم التاجر قيمة المصنعية لصالحه، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في اعتباره.



أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21:يحتل المرتبة الأولى من حيث الإقبال والمبيعات، لكونه الأنسب من حيث القيمة والجودة.

عيار 18:يحظى بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب، بسبب تنوع تصميماته وسعره الأقل من عيار 21.

عيار 24:يستخدم عادة في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعتبر الوجهة الأساسية للمستثمرين والادخار طويل الأجل.