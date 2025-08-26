قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام

محمد غالي

اسعار الذهب اليوم يبحث عنها المواطنون، المهتمين باقتناء المشغولات الذهبيه، والتي يهتم قطاع كبير من المستثمرين بمتابعة اسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم

خاصة المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن اقتناء المعدن الاصفر، و الراغبين بالادخار الذين يعتبرون الذهب الأصفر وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحليه.

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار محلات الصاغه اليوم في حركة البيع والشراء، وجاء متوسط الأسعار بدون مصنعية على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5234 جنيه    5211 جنيه
عيار 22    4798 جنيه    4777 جنيه
عيار 21    4580 جنيه    4560 جنيه
عيار 18    3926 جنيه    3909 جنيه
عيار 14    3053 جنيه    3040 جنيه
عيار 12    2617 جنيه    2606 جنيه
الاونصة    162805 جنيه    162094 جنيه
الجنيه الذهب    36640 جنيه    36480 جنيه
الأونصة بالدولار    3365.66 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، نحو  4580 جنيه سعر البيع، 4560 جنيه
سعر الشراء، ويعد الخيار الأول للمقبلين على الزواج لاعتدال سعره مقارنة بجودته.

 

العوامل المؤثرة في اسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب المحلية بشكل مباشر بتحركات المعدن الاصفر عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمواطنين لتحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف المصنعية من قطعة لأخرى حسب العيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل الدمغة ثابتة على العيارات المختلفة. 

وعند إعادة البيع للمحل، يخصم التاجر قيمة المصنعية لصالحه، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في اعتباره.
 

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21:يحتل المرتبة الأولى من حيث الإقبال والمبيعات، لكونه الأنسب من حيث القيمة والجودة.
عيار 18:يحظى بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب، بسبب تنوع تصميماته وسعره الأقل من عيار 21.
عيار 24:يستخدم عادة في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعتبر الوجهة الأساسية للمستثمرين والادخار طويل الأجل.

