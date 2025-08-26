قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يتزايد بحث المواطنين عن طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل خدمه النت الارضي، وذلك لتجنب انقطاع الخدمة أو فرض غرامات تأخير.

وقد وفرت الشركة عدة وسائل إلكترونية حديثة لتسهيل عملية الدفع، يأتي في مقدمتها تطبيق انستا باي المعتمد من البنك المركزي المصري، والذي يتيح للمستخدمين سداد الفواتير بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى الذهاب للفروع أو منافذ الدفع.

فاتورة التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت

يمكن للمستخدمين معرفة قيمة الفاتورة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
إدخال رقم التليفون الأرضي مسبوقا بكود المحافظة.
الضغط على خيار إظهار الفاتورة لعرض المبلغ المستحق.
اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر منافذ فوري، مكاتب البريد، فروع WE أو الدفع الإلكتروني.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق انستا باي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع الفاتورة من خلال تطبيق انستا باي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر الهاتف سواء لأجهزة أندرويد أو iOS.
فتح التطبيق واختيار خدمة دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.
تحديد نوع الخدمة واختيار الشركة المصرية للاتصالات WE.
إدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة.
الضغط على التالي لعرض قيمة الفاتورة.
تأكيد عملية الدفع باستخدام الرقم السري لحساب انستا باي.
استلام إشعار فوري يؤكد نجاح عملية الدفع.

مميزات الدفع عبر انستا باي للنت الارضي

يتميز الدفع الإلكتروني عبر التطبيق بعدة مزايا، أبرزها:
مستوى عال من الأمان في المعاملات.
تجنب الانتظار في الطوابير أو زيارة الفروع.
دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني.

السرعة في تنفيذ عمليات السداد.
سهولة الاستخدام من أي مكان.

