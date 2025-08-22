قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

آية التيجي

أثار خبر عودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد البيان الرسمي الصادر عن محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف فيه تفاصيل المصالحة بينهما والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

تفاصيل عودة شيرين وحسام

وقال ياسر قنطوش وكيل أعمال الفنانة شيرين في بيان صحفي، إن الأخيرة طلبت منه التصالح مع حسام حبيب والتنازل عن جميع القضايا، رغم كل ما مرت به من أزمات خلال السنوات الماضية.

وأضاف قنطوش، أن شيرين اتصلت به أكثر من مرة في لحظات صعبة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بها في حالة انهيار بينما كان حسام حبيب بجوارها، لافتًا إلى أنها رفضت استكمال الإجراءات القانونية وطلبت التسامح.

كما ناشد قنطوش وزير الثقافة ونقابة المهن الموسيقية سرعة التدخل لمتابعة الحالة الصحية والنفسية للفنانة، محذرًا من الأشخاص الذين يسعون للإضرار بها، مؤكدًا في ختام بيانه انتهاء دوره كمستشار قانوني لها، ومتمنيًا لها النجاح والتوفيق.

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أبرز إطلالات شيرين وحسام بعد الرجوع

بالتزامن مع هذا الخبر، ظهرت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب معًا في عدة مناسبات خلال الفترة الأخيرة، حيث خطفت شيرين الأنظار بإطلالات أنيقة ما بين الفساتين الكلاسيكية الجذابة والستايل البسيط الذي يعكس شخصيتها الطبيعية، بينما ظهر حسام بملابس كاجوال أنيقة تكشف عن تناغمهما من جديد.

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تفاعل الجمهور

وتصدرت صور شيرين وحسام "الترند" على منصات التواصل، حيث عبر الجمهور عن عدم فهم لما يحدث بين الثنائي، وقلقهم على شيرين عبد الوهاب من تدهور حالتها النفسية مرة أخرى.

