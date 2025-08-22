قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بجميع المحافظات
اللهم بلَّغت| كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. وسر مكالمة الفنانة الأخيرة
لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم
ما ينفعش حد يحسه.. حسام موافي: كل أب عنده ابن مقرب لكن ده جُوّا القلب
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
بالصور

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
آية التيجي

مع بداية موسم الزيتون وانتشاره في الأسواق، تبدأ الكثير من البيوت المصرية في إعداد المخللات وعلى رأسها الزيتون الأخضر التفاحي. 

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

ورغم أن طريقة تخليل الزيتون تبدو بسيطة، إلا أن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى فساد الزيتون أو تغير طعمه وملمسه.

ـ نقع الزيتون لفترة غير كافية:

إحدى أهم خطوات التخلص من مرارة الزيتون هي نقعه في الماء وتغييره يوميًا قبل وضعه في محلول التخليل. لكن التسرع في هذه الخطوة يترك طعمًا مرًّا حتى بعد التخليل.

النصيحة: انقعي الزيتون من 5 إلى 7 أيام مع تغيير الماء باستمرار حتى يصفو الطعم.

ـ عدم الالتزام بنسبة الملح:

إضافة الملح بشكل عشوائي من أكثر أخطاء تخليل الزيتون شيوعًا؛ فالملح القليل قد يسبب فساده، بينما زيادته تجعل الطعم غير مقبول.
النصيحة: التزمي بالمعيار الصحيح (كوب ملح لكل 5 أكواب ماء) أو جربي اختبار البيضة: إذا طفت البيضة على سطح المحلول فالنسبة صحيحة.

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

ـ استخدام أواني بلاستيكية رديئة:

تخليل الزيتون في علب بلاستيك رديئة يغيّر طعمه وقد يؤدي إلى فساده.

النصيحة: استخدمي برطمانات زجاجية أو أواني فخار مع غلقها جيدًا للحفاظ على جودة التخليل.

ـ ترك الزيتون غير مغطى بالمحلول:

عند ترك الزيتون غير مغمور بالكامل في محلول الملح، قد ينمو العفن والبكتيريا.

النصيحة: تأكدي أن الزيتون مغطى تمامًا بالمحلول، وأضيفي طبقة زيت زيتون على الوجه لحفظه أطول فترة.

ـ إضافة الحشو في توقيت خاطئ:

إضافة مكونات مثل الليمون أو الجزر أو الفلفل الحار مبكرًا جدًا يجعلها طرية ويفسد الطعم.

النصيحة: أضيفي الحشو بعد مرور 10 أيام من وضع الزيتون في المحلول ليظل مقرمشًا.

باتباع هذه النصائح يمكنك تحضير زيتون أخضر تفاحي مقرمش ولذيذ يدوم لفترة طويلة دون أن يفسد.

