يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

مع بداية موسم الزيتون وانتشاره في الأسواق، تبدأ الكثير من البيوت المصرية في إعداد المخللات وعلى رأسها الزيتون الأخضر التفاحي.

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

ورغم أن طريقة تخليل الزيتون تبدو بسيطة، إلا أن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى فساد الزيتون أو تغير طعمه وملمسه.

ـ نقع الزيتون لفترة غير كافية:

إحدى أهم خطوات التخلص من مرارة الزيتون هي نقعه في الماء وتغييره يوميًا قبل وضعه في محلول التخليل. لكن التسرع في هذه الخطوة يترك طعمًا مرًّا حتى بعد التخليل.

النصيحة: انقعي الزيتون من 5 إلى 7 أيام مع تغيير الماء باستمرار حتى يصفو الطعم.

ـ عدم الالتزام بنسبة الملح:

إضافة الملح بشكل عشوائي من أكثر أخطاء تخليل الزيتون شيوعًا؛ فالملح القليل قد يسبب فساده، بينما زيادته تجعل الطعم غير مقبول.

النصيحة: التزمي بالمعيار الصحيح (كوب ملح لكل 5 أكواب ماء) أو جربي اختبار البيضة: إذا طفت البيضة على سطح المحلول فالنسبة صحيحة.

ـ استخدام أواني بلاستيكية رديئة:

تخليل الزيتون في علب بلاستيك رديئة يغيّر طعمه وقد يؤدي إلى فساده.

النصيحة: استخدمي برطمانات زجاجية أو أواني فخار مع غلقها جيدًا للحفاظ على جودة التخليل.

ـ ترك الزيتون غير مغطى بالمحلول:

عند ترك الزيتون غير مغمور بالكامل في محلول الملح، قد ينمو العفن والبكتيريا.

النصيحة: تأكدي أن الزيتون مغطى تمامًا بالمحلول، وأضيفي طبقة زيت زيتون على الوجه لحفظه أطول فترة.

ـ إضافة الحشو في توقيت خاطئ:

إضافة مكونات مثل الليمون أو الجزر أو الفلفل الحار مبكرًا جدًا يجعلها طرية ويفسد الطعم.

النصيحة: أضيفي الحشو بعد مرور 10 أيام من وضع الزيتون في المحلول ليظل مقرمشًا.

باتباع هذه النصائح يمكنك تحضير زيتون أخضر تفاحي مقرمش ولذيذ يدوم لفترة طويلة دون أن يفسد.