أخبار القليوبية| بسبب مكالمة تليفون.. ضبط المتهم بالتعدّي على جاره بسلاح أبيض في شبرا الخيمة.. والإعدام شنقًا لعامل والمؤبد لـ2 آخرين بتهمة قتل شخص وإنقاذ حياة مريض باستخراج مقص حديدي

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

بسبب مكالمة تليفون.. ضبط المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض وإصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول شاب مصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد وبتر عقلتي من أصابع اليد.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "أحمد ع"، 16 عامًا، طالب ومقيم بهتيم، دائرة القسم، وبين المتهم ويدعى "سيف ح"، 15 عامًا، طالب، وشهرته "سيف غيبوبة"، ومقيم بذات العنوان، تطورت إلي مشاجرة بالأيدي إثر قيام المتهم بإجراء مكالمة هاتفية من تليفون المجني عليه، وعقب إنهاء المكالمة رفض استرجاع التليفون، قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح أبيض "سفوريا"، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من أصابع اليد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

فريق جراحى بالتأمين الصحى ببنها ينقذ حياة مريض باستخراج مقص حديدى من الجمجمة

نجح فريق جراحي بمستشفى التأمين الصحي ببنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى بإدعاء مشاجرة ووجود مقص بالجمجمة، حيث تم عمل الأشعات اللازمة له "أشعة مقطعية على المخ وأشعة عادية"، والتحاليل اللازمة لدخول المريض العمليات، وحجز الدم للمريض، وتم حجز المريض فى أسرع وقت، وتم دخوله العمليات فى أسرع وقت من الاستقبال مباشرة ، واستخراج المقص من الجمجمة، واستقرار حالة المريض بالمستشفى.

وقدمت المستشفى بقيادة الدكتور محمد طاهر بلابل مدير المستشفة، والدكتور محمد دياب نائب مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي الذي ضم كلا من الدكتور محمد السيد منصور أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علياء علي حسن استشاري التخدير، وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى، مؤكدين ان المستشفى تفخر بفريقها الطبي الذي أظهر احترافية عالية في التعامل مع هذه الحالة الطارئة، حيث تمكن من الحفاظ على حياة المريض دون مضاعفات.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن نجاح هذه العملية يعكس الجهد الكبير والتنسيق المثالي بين جميع فرق العمل بالمستشفى، ويؤكد قدرة مستشفيات التأمين الصحي على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية.

الإعدام شنقا لعامل والمؤبد لـ2 آخرين والمشدد 15 سنة لطالب بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وكذلك السجن المؤبد لعامل وسائق، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لطالب، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34647 لسنة 2024 القناطر الخيرية المقيدة برقم 4394 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ ع م" 32 سنة، عامل، و"إبراهيم ه إ"، 27 سنة، عامل، و"عبد الحميد ح ع"، 34 سنة، سائق، و"كريم م أ"، 16 سنة، طالب، لأنهم بتاريخ 14 / 6 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الرابع طفل تجاوز الـ15 سنة، ولم يتجاوز سنه 18 سنة، قتلوا المجني عليه علاء شعبان صلاح الدين حسن عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، على إثر خلاف سابق بين الأول والمجني عليه وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية استقرت بجسده فأخرجوه على إثرها بدمائه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين، أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية سريعة الطلقات"، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرزوا ذخائر - 6 طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.