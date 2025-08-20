أخبار محافظة القليوبية | السيطرة على حريق في شقة سكنية ومصرع مسن بانفجار أسطوانة غاز ببنها وإصابة 9 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق بنها - شبرا الحر بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

محافظ القليوبية: طريق السلام _ الخانكة سيحدث نقلة نوعية في السيولة المرورية

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن طريق السلام _ الخانكة سيحدث نقلة نوعية في السيولة المرورية بالمنطقة فور الانتهاء منه.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية أعمال رصف وتطوير طريق الخانكة – السلام، حيث تم الانتهاء من إزالة الأعمدة الكهربائية المتهالكة، وإنشاء طبقة رابطة بطول 450 مترًا، وجارٍ تطوير الجزيرة الوسطى بطول 1630 مترًا.

وأكد المحافظ أن الطريق يبلغ طوله 1630 مترًا بعرض 18 مترًا.

من ناحية أخرى جرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إعادة تشغيل مشروع "30 مليون بيضة" بمدينة الخانكة، وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإنشاء بلدورات على امتداد السور الخارجي للمشروع وزراعة الأشجار بمحاذاته، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع تراكم المخلفات، مع إلزام الشركة المنفذة برعاية تلك المزروعات بشكل مستمر.

كما تفقد المحافظ عنابر التربية والإنتاج، حيث تعمل محطة التربية بطاقة 51 ألف طائر بعمر 90 يومًا، إلى جانب تشغيل محطة الإنتاج رقم (3) بطاقة 43 ألف طائر وبإنتاج يومي يصل إلى 36 ألف بيضة.

وأكد المحافظ أن المشروع من المقرر أن يكتمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول مارس المقبل، مشدداً على أهمية إنشاء منافذ بيع مباشرة لخدمة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الإنتاج المحلي.

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور، دون خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق لباقي الطوابق بالعقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجري الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بنها - شبرا الحر بالقليوبية

شهد طريق بنها الحر بعد الكارتة اتجاه شبرا، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الميكروباص بالطريق المشار إليه، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مسن في انفجار أسطوانة غاز بـ بنها

لقي مسن يدعى إسماعيل سيد، مصرعه، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزله الكائن بمنطقة الشدية ببنها بمحافظة القليوبية فجر أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز داخل أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عن إصابة المسن ونجله بحروق بالغة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن حالة المسن كانت حرجة نظرًا لشدة الحروق التي لحقت بجسده، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال الشاب رشاد حسني وصديقه يرقدان داخل مستشفى بنها الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة لرحيل الضحية مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه ومعروفا بدماثة الخلق.

وشهدت مدينة بنها أمس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.