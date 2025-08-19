مصرع مسن في انفجار أسطوانة غاز بـ بنها

لقي مسن يدعى إسماعيل سيد، مصرعه، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزله الكائن بمنطقة الشدية ببنها بمحافظة القليوبية فجر أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز داخل أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عن إصابة المسن ونجله بحروق بالغة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن حالة المسن كانت حرجة نظرًا لشدة الحروق التي لحقت بجسده، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال الشاب رشاد حسني وصديقه يرقدان داخل مستشفى بنها الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة لرحيل الضحية مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه ومعروفا بدماثة الخلق.

وشهدت مدينة بنها أمس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.