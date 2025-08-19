قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
محافظات

محافظ القليوبية: طريق السلام _ الخانكة سيحدث نقلة نوعية في السيولة المرورية

إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن طريق السلام _ الخانكة سيحدث نقلة نوعية في السيولة المرورية بالمنطقة فور الانتهاء منه.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية أعمال رصف وتطوير طريق الخانكة – السلام، حيث تم الانتهاء من إزالة الأعمدة الكهربائية المتهالكة، وإنشاء طبقة رابطة بطول 450 مترًا، وجارٍ تطوير الجزيرة الوسطى بطول 1630 مترًا.
وأكد المحافظ أن الطريق يبلغ طوله 1630 مترًا بعرض 18 مترًا.
 

من ناحية أخرى جرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إعادة تشغيل مشروع "30 مليون بيضة" بمدينة الخانكة، وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف.


وخلال الجولة، وجه المحافظ بإنشاء بلدورات على امتداد السور الخارجي للمشروع وزراعة الأشجار بمحاذاته، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع تراكم المخلفات، مع إلزام الشركة المنفذة برعاية تلك المزروعات بشكل مستمر.


كما تفقد المحافظ عنابر التربية والإنتاج، حيث تعمل محطة التربية بطاقة 51 ألف طائر بعمر 90 يومًا، إلى جانب تشغيل محطة الإنتاج رقم (3) بطاقة 43 ألف طائر وبإنتاج يومي يصل إلى 36 ألف بيضة.
وأكد المحافظ أن المشروع من المقرر أن يكتمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول مارس المقبل، مشدداً على أهمية إنشاء منافذ بيع مباشرة لخدمة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الإنتاج المحلي

