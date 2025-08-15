قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
محافظات

أخبار القليوبية| وفاة بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة.. مصرع 5 أشخاص في حريق مخزن بلاستيك.. ضبط المتهم بقـ.تل بائع بطاطا.. ومصرع طـ.فل على يد زوج والدته

إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرا بإصاباته بحروق فى جميع أنحاء جسده
توفي أحمد جمال بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة  صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصباته بحروق فى جميع أنحاء جسده، حيث رفض مغادرة المحل الذي اندلع فيه الحريق، إلا بعد أن تأكد من إخلاء جميع الزبائن وإنقاذ حياتهم، ليصبح المصاب الوحيد في الحادث.


وكشف أحد أفراد أسرته، أن أحمد جمال نُقل إلى المستشفى، وأنهم كانوا يسعون لنقله إلى مستشفى أهل مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع أن إصاباته بالغة، إذ يعاني من حروق متعددة وضيق شديد في التنفس نتيجة استنشاق الدخان خلال إنقاذه الآخرين، لافتًا إلى أن شجاعته وتضحيته حالت دون وقوع ضحايا، لكنه لم يتمكن في النهاية من إنقاذ نفسه ومغادرة موقع الحريق في الوقت المناسب.
من ناحية أخرى تستعد قرية سدس مركز ببا بمحافظة بني سويف لاستقبال جثمان أحمد جمال، ضحية حريق الباكيات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.
لسرقته بالإكراه.. ضبط المتهم بقتل بائع بطاطا في قليوب
شهدت قرية منطي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث عُثر على جثة مسن مقتول داخل منزله، وعليها آثار تعدٍ واضحة.
وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، بلاغًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، بالعثور على جثة مسن يُدعى سعيد عبد القادر وشهرته برعي، بائع بطاطا، مقيم بالقرية، وعلى جسده آثار اعتداء.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليه، الذي تسلل إلى منزله بقصد سرقته، وعندما شعر به الضحية قام بدفعه من أعلى سلم المنزل، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وبعد تقنين الإجراءات، نجح فريق المباحث بقيادة الرائد كمال محرم ومعاونيه النقباء محمد ياسين، محمد عادل، محمد المغربي، ومصطفى مجاهد، في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
بحجة تأديبه .. مصرع طفل على يد زوج والدته بالقليوبية
شهدت قرية منطي بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع طفل بعد أن تعرض لوصلة ضرب مبرح على يد زوج والدته بحجة تأديبه.
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، يفيد بوصول جثة صغير إلى المستشفى، وسط ادعاء بتعرضه للضرب.
التحريات أكدت أن زوج الأم اعتدى على الصغير بعنف، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح خطيرة انتهت بوفاته، وتم ضبط المتهم، الذي اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من أعمال الصفة التشريحية.
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر | صور
تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، موقع حادث الحريق الذي اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطلاع على حجم الخسائر، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث أكدت هيئة الإسعاف وصول جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.
ووجّه المحافظ وكلاء وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، كما توجه المحافظ لمستشفى القناطر لتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم في مصابهم الأليم.
وكان المحافظ قد تابع في بداية الأمر تطورات الحادث من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور تلقيه البلاغ تحرك على الفور إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفيين والمصاب، ووصول فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.

