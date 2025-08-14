محافظ القليوبية يستعرض مخططًا متكاملًا للمرحلة (د) من ممشى أهل مصر ببنها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة ما استجد من أعمال بممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها حيث تم مناقشة مخطط هندسي متكامل للمرحلة "د" من ممشى أهل مصر تم تصميمه من قِبل أحد المكاتب الاستشارية.



وأشار المحافظ إلى أن المخطط الذي تم استعراضه يراعي البعد الجمالي والبيئي، مع التركيز على توفير مساحات خضراء ومناطق مخصصة للجلوس والاسترخاء كما سيتم العمل علي رفع كفاءة الشوارع المواجهه للكورنيش ليكون المشروع نموذجا متكاملا ووجهه حضارية للعاصمة بنها.



وأكد المحافظ انه تم استغلال جميع المساحات الموجودة بالكورنيش، مما يتيح إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والخدمية التي ستكون مجانية بالكامل للمواطنين مضيفا أن هذا المشروع كان حلما وسيتحول الي حقيقة بفضل تكاتف جميع الاجهزة بالمحافظة لانفاذ المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسًا حقيقيًا لأهالي القليوبية.



وأوضح المحافظ أن نهر النيل ملك للجميع، ومن حق المواطن التمتع بمنظره الطبيعي. ولهذا السبب، تم تصميم المشروع ليمنح المواطنين رؤية مباشرة وواضحة لواجهة النيل دون أي عوائق.



جاء الاجتماع بحضور كلا من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور سكرتير عام المحافظه ورئيس جهاز القاهره الفاطميه ورئيس مدينه بنها.