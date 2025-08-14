وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرا بإصاباته بحروق فى جميع أنحاء جسده

توفي أحمد جمال بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصباته بحروق فى جميع أنحاء جسده، حيث رفض مغادرة المحل الذي اندلع فيه الحريق، إلا بعد أن تأكد من إخلاء جميع الزبائن وإنقاذ حياتهم، ليصبح المصاب الوحيد في الحادث.

وكشف أحد أفراد أسرته، أن أحمد جمال نُقل إلى المستشفى، وأنهم كانوا يسعون لنقله إلى مستشفى أهل مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع أن إصاباته بالغة، إذ يعاني من حروق متعددة وضيق شديد في التنفس نتيجة استنشاق الدخان خلال إنقاذه الآخرين، لافتًا إلى أن شجاعته وتضحيته حالت دون وقوع ضحايا، لكنه لم يتمكن في النهاية من إنقاذ نفسه ومغادرة موقع الحريق في الوقت المناسب.

من ناحية أخرى تستعد قرية سدس مركز ببا بمحافظة بني سويف لاستقبال جثمان أحمد جمال، ضحية حريق الباكيات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.