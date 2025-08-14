قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، موقع حادث الحريق الذي اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطلاع على حجم الخسائر، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث أكدت هيئة الإسعاف وصول جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.


ووجّه المحافظ وكلاء وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، كما توجه المحافظ لمستشفى القناطر لتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم في مصابهم الأليم.


وكان المحافظ قد تابع في بداية الأمر تطورات الحادث من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور تلقيه البلاغ تحرك على الفور إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفيين والمصاب، ووصول فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

ايزاك

إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل في سوق الانتقالات

احمد ربيع

الزمالك يعلن تطورات إصابة أحمد ربيع

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد