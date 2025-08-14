محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، موقع حادث الحريق الذي اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطلاع على حجم الخسائر، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث أكدت هيئة الإسعاف وصول جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.



ووجّه المحافظ وكلاء وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، كما توجه المحافظ لمستشفى القناطر لتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم في مصابهم الأليم.



وكان المحافظ قد تابع في بداية الأمر تطورات الحادث من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور تلقيه البلاغ تحرك على الفور إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفيين والمصاب، ووصول فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.