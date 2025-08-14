لسرقته بالإكراه.. ضبط المتهم بقتل بائع بطاطا في قليوب

شهدت قرية منطي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث عُثر على جثة مسن مقتول داخل منزله، وعليها آثار تعدٍ واضحة.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، بلاغًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، بالعثور على جثة مسن يُدعى سعيد عبد القادر وشهرته برعي، بائع بطاطا، مقيم بالقرية، وعلى جسده آثار اعتداء.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليه، الذي تسلل إلى منزله بقصد سرقته، وعندما شعر به الضحية قام بدفعه من أعلى سلم المنزل، ما أدى إلى وفاته في الحال.



وبعد تقنين الإجراءات، نجح فريق المباحث بقيادة الرائد كمال محرم ومعاونيه النقباء محمد ياسين، محمد عادل، محمد المغربي، ومصطفى مجاهد، في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.