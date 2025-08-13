أخبار القليوبية|المحافظ يتابع مستجدات المرحلة «د» من ممشى أهل مصر ببنها.. وإحالة أوراق المتهمين باستدراج شخص وقتلـ.ـه للمفتي.. والقصة اندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخبار القليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
محافظ القليوبية يتابع مستجدات المرحلة "د" من ممشى أهل مصر ببنها وتطوير كورنيش النيل بالقناطر الخيرية
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات إنشاء المرحلة "د" من ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها، ويهدف المشروع ،إلى توفير متنفس لمواطني المدينة وزائريها، وتقديم رؤية جديدة وفريدة لكورنيش النيل.


وأكد المحافظ أن الممشى سيكون مفتوحًا لجميع المواطنين بالمجان وبدون أي رسوم، مشددًا على أهمية زيادة المساحات المفتوحة للتنزه والاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التصميمات الهندسية لقطاع المرحله (د) من الممشي ، حيث سيتم إنشاء مدرجات رخامية لتكون أماكن استراحات ومتنزهات للمواطنين وتم مراعاة المناسيب المختلفة للقطع لتحقيق الانسيابية والشكل الجمالي للمشروع، كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمخرجات الهوية البصرية للمحافظة في تصميم المرحلة الجديدة، لتوحيد الشكل العام للممشى مع المراحل السابقة.
كما شدد المحافظ على أهمية توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل وممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من المشروع وفتحه امام المواطنين.
وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مستجدات الموقف التصميمي لمشروع تطوير لإنشاء كورنيش مدينة القناطر الخيرية المقرر تنفيذه بخطة العام المالي الجاري . يأتي هذا المقترح ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير القناطر الخيرية، بهدف توفير متنفس جديد للمواطنين وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة.
إحالة أوراق المتهمين باستدراج شخص وقتله لفضيلة المفتى
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، إحالة 3 متهمين "ربة منزل وزوجها وشقيقه"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، لاتهامهم باستدراج شخص بواسطة المتهمة الأولى، وقيام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "فرد خرطوش، وعصا خشبية وماسورة حديد ولاصق بلاستيكي وأحبال، وجوال بلاستيكي، ومادة مخدرة"، وقتله، وإلقاء جثته بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.
تعود أحداث القضية ليومي 21 ، 22 / 10 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سمر ج ص"، 23 سنة، ربة منزل، و"أحمد م ش"، 27 سنة، صاحب محل فراخ، و"محمد م ش"، 30 سنة، عامل بمحل فراخ، و"محمود ج ص"، 27 سنة، سائق، في القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأن المتهمين الأول والثاني والثالث، خطفوا بالتحيل المجني عليه "عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي"، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجني عليه مستغلين بذلك سبق علاقته بها، واستدراجه، قاصدين من ذلك إقصاءه عن أعين ذويه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأدوات "عصا خشبية، ماسورة حديد، لاصق بلاستيكي، أحبال، جوال بلاستيكي، مادة مخدرة"، وعقب استدراجهم له إلى مسكنهم إثر اتفاق سابق بينهما لتنفيذ مخططهم بقتله، وما أن وصل حتى اصطحبته المتهمة الأولي إلى غرفة نومها مقدمة له ما أعده المتهم الثاني من طعام وشراب عقب وضعه بهما مادة مفقدة للوعي مقنعة المجني عليه عليه لتناوله وشرابه، حال كون المتهمين الثاني والثالث كل منهما مختبئا بالغرفة المجاورة لها، فظلا بها حتى علت أصوات الأذان فدلفا عليه وبادراه بعدة ضربات مستخدمين في ذلك أدوات "عصا، ماسورة".
مساحته 600 متر والدفع بـ15سيارة إسعاف.. القصة الكاملة لاندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة
شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية اندلاع حريق هائل شب فى مصنع للأحذية حيث أتت النيران على محتويات المصنع بالكامل.
وعلى الفور انتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.
وكشفت المعاينة الأولية  أن الحريق شب فى مصنع للأحذية على مساحة 600 متر بمنطقة  أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من محتوياته دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى المصنع لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وتفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية حادث اندلاع الحريق.
وقال المحافظ انه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وجارى الآن أعمال التبريد ، مشيرا إلي انه جارى تشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومعرفة أسباب نشوبه  وحصر الخسائر ، كما تم الدفع بعدد من لوادر مجلس المدينة لرفع آثار الحريق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مصنع أحذية بمنطقة القلج بالخانكة حيث تم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للسيطرة واخماد النيران.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وانتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

