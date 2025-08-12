محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لبطولتهم في إخماد حريق مصنع الأحذية بالخانكة.. صور

كرم محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، اليوم ثلاثة من سائقي اللوادر التابعين لمجلس مدينة الخانكة، تقديرًا لجهودهم البطولية في السيطرة على حريق مصنع أحذية بمدينة الخانكة صباح اليوم حيث كرم المحافظ كل من سامح أحمد عبد الرحمن، وعمرو رضا أحمد، وسعد ناصر صبحي السائقين بمجلس مدينة الخانكة.



وأكد المحافظ أن تكريم هؤلاء السائقين يأتي تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم، حيث سارعوا بالوقوف جنبًا إلى جنب مع قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق ومنع انتشار النيران، مما ساهم في حماية الأرواح والممتلكات.



ومنح المحافظ شهادات تقدير ومكافآت مالية للسائقين الثلاثة، مشيدًا بروحهم العالية وإحساسهم بالمسؤولية.



وأشار المحافظ إلى أن هؤلاء الموظفين ضربوا مثالًا يحتذى في الإخلاص والانتماء، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتشجيع كل من يساهم في خدمة الوطن وحماية أبنائه.