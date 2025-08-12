قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار القليوبية | ماس كهربائي وراء حريق حى شرق شبرا الخيمة وإعادة النظر في الغرامات المفروضة على المستثمرين ومصرع شخص بطلق نارى على الطريق الزراعى

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :


ماس كهربائي وراء حريق حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود شب فى الطابق الثالث من مبنى حى شرق شبرا الخيمة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق بمبنى حى شرق شبرا الخيمة.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بأحد الغرف بالطابق الثالث بالمبنى بسبب ماس كهربائي وتم على الحريق بشكل فورى واخماده دون أي خسائر.


محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حادث حريق شب فى مبنى حى شرق شبرا الخيمة.


وقال المحافظ أن الحريق محدود  اندلع بإحدى الغرف في مبنى حي شرق شبرا الخيمة نتيجة ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق بمبنى حى شرق شبرا الخيمة.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بأحد الغرف بالطابق الثالث بالمبنى بسبب ماس كهربائي وتم على الحريق بشكل فورى واخماده دون أي خسائر.


مصرع شخص بطلق نارى فى الطريق الزراعى بالقليوبية
لقى شخص مصرعه بطلق ناري في حادث وقع على القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام بنزينة التعاون بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في الاتجاه المؤدي إلى بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بطلق ناري بالطريق الزراعى أمام بنزينة التعاون بقليوب.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف قامت بنقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي التخصصى لاتخاذ اللازم. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المستثمرين بمشروعات بالقليوبية
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار لتحفيز النمو الإقتصادي.


خلال الاجتماع، اتُخذت عدة قرارات مهمة لدعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم ، فقد وافق المجلس على تغيير الكيان القانوني لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة الشروق دون تحصيل رسوم، نظرًا لأن التنازل كان من الدرجة الأولى ، كما تمت الموافقة على إعادة النظر في الغرامات المفروضة على بعض المستثمرين لتأخرهم في الإنتاج بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وتم تحويل عدد من الغرامات الأخرى إلى المستشار القانوني للمحافظة لدراستها ، كذلك، وافق المجلس على تغيير النشاط لأحد المستثمرين بعد مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.


وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن خطة المحافظة لإنشاء "جمعية رجال أعمال ومستثمري القليوبية". وستكون هذه الجمعية كيانًا موحدًا يجمع كافة المستثمرين، ويهدف إلى عرض مطالبهم على الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة وتسهيل مهامهم.
وقد حضر الاجتماع كل من السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير الاستثمار والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون المالية والقانونية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

