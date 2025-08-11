مصرع شخص بطلق نارى فى الطريق الزراعى بالقليوبية

لقى شخص مصرعه بطلق ناري في حادث وقع على القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام بنزينة التعاون بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في الاتجاه المؤدي إلى بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بطلق ناري بالطريق الزراعى أمام بنزينة التعاون بقليوب.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف قامت بنقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي التخصصى لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.