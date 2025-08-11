أخبار محافظة القليوبية | محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق شبرا الخيمة ويقود حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا وانتداب المعمل الجنائي

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

إزالة مبنيين تضررا من حريق الباكيات العشوائية بمنطقة شبرا الخيمة

قررت لجنة الشؤون الهندسية بالتنسيق مع لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، إصدار قرار بإزالة مبنيين ملاصقان لمطعم كشري شهير بمنطقة شبرا الخيمة، واللذان شهدا تضررا كبير جراء الحريق الذي نشب بعدد من المحال والباكيات العشوائية الملاصقة لسور محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، حيث يمثلان خطورة داهمة علي المواطنين وقد يتعرضان للسقوط في أي وقت.



من جانبه قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة إزالة مكبرة لكل الباكيات العشوائية بجوار سور محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، بعد الحريق الهائل الذي طال عدد من الباكيات والمحلات، مساء أمس السبت.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمهندس خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

من جانبها أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، وحصر كل التلفيات والخسائر، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

من ناحية أخرى كشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة شرق السكة الحديد بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق شبرا الخيمة ويقود حملة مكبرة لازالة الأكشاك المخالفة

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحريق ، وفور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسه بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا

الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارى تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟

حالة من الرعب عاشها أهالى منطقة شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة عقب اندلاع حريق هائل اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق ، حيث هرع الأهالى الى الخارج فور اندلاع النيران التى امتدت الى أكشاك الباعة الجائلين بالمنطقة.

وقال الأهالى أنهم فوجئوا بنشوب الحريق فى أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة وسرعان ما امتدت الى محل مجاور وعدد من الباكيات والأكشاك الخاصة بالباعة فى المنطقة ، مؤكدين ان خسائر الباعة كبيرة خاصة وأن المنطقة كانت تضم أكبر سوق وتجمع للباعة فى مختلف المنتجات.

وطالب أهالى المنطقة محافظ القليوبية بتخطيط وتطوير المنطقة وإقامة سوق حضارى بالمنطقة يضم الباعة خاصة وأنها أصبحت مصدر رزق لعدد كبير منهم.

من جانبها من دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بعدد من اللوادر بخى غرب شبرا الخيمة لرفع آثار الحريق تمهيدًا لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

من جانبها قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، للوقوف على أسبابه وتقدير حجم الخسائر المادية الناتجة عنه وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم وعدد من الباكيات بشبرا الخيمة

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.