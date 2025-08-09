القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق بمصنع حقن أحذية بلاستيك في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام.



وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل.



كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المحل.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.



وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، فانتقلت القوات بقيادة العقيد مصطفى صابر، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.