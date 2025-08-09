قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق بمصنع حقن أحذية بلاستيك في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام.


وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل.


كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المحل.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.


وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، فانتقلت القوات بقيادة العقيد مصطفى صابر، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

