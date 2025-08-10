خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟

حالة من الرعب عاشها أهالى منطقة شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة عقب اندلاع حريق هائل اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق ، حيث هرع الأهالى الى الخارج فور اندلاع النيران التى امتدت الى أكشاك الباعة الجائلين بالمنطقة.

الأهالى يروون التفاصيل



وقال الأهالى أنهم فوجئوا بنشوب الحريق فى أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة وسرعان ما امتدت الى محل مجاور وعدد من الباكيات والأكشاك الخاصة بالباعة فى المنطقة ، مؤكدين ان خسائر الباعة كبيرة خاصة وأن المنطقة كانت تضم أكبر سوق وتجمع للباعة فى مختلف المنتجات.

وطالب أهالى المنطقة محافظ القليوبية بتخطيط وتطوير المنطقة وإقامة سوق حضارى بالمنطقة يضم الباعة خاصة وأنها أصبحت مصدر رزق لعدد كبير منهم.

رفع آثار الحريق



من جانبها من دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بعدد من اللوادر بخى غرب شبرا الخيمة لرفع آثار الحريق تمهيدًا لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

من جانبها قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، للوقوف على أسبابه وتقدير حجم الخسائر المادية الناتجة عنه وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

معاينة الحريق



وكشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة شرق السكة الحديد بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحريق ، وفور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسه بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.



وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارى تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.