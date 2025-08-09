مات من الضرب.. التحقيق فى مصرع طالب على يد والده بالقليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة مصرع طالب على يد والده بعد التعدى عليه بسبب تناول المواد المخدرة حيث أمرت بالتحفظ على المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد فيه بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى بوصول المدعو "مروان س ف" السن 17 طالب ومقيم بميت نما، جثة هامدة وبه آثار تعذيب واصابات بالجسد.

وعلي الفور أنتقل المقدم حسام الحسينى والنقيب مصطفى مجاهد معاون مباحث المركز، للمكان البلاغ وبالفحص تبين، أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليه، ويدعى "سعيد ف ا" السن 42 بائع فاكهة ومقيم بمنطقة ميت نما بدائرة المركز، وله "معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، و أنه تعدى على نجله بالضرب لعدة أيام، وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة قام بضرب بسلاح أبيض "خرطوم" وفي النهاية سقط على الأرض وتركه مغشيًا عليه، وبعد فترة عاد ولكن وجد نجله مثل ما تركه فاصطحبه للطبيب ظنًا منه أنه فقد الوعي، ولكنه قد فارق الحياة إثر التعدي عليه و الإصابات التي كان يعاني منها.

وحرر المحضر اللإزم بالواقعة، وتم إسناد التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال ذلك، وأمرت النيابة العامة بدفنه عقب إنتهاء الصفة التشريحية له.