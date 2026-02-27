قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الشارع المصري شهد منذ الساعات الأولى من الصباح سيولة مرورية ملحوظة على أغلب المحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع والإجازة الرسمية لكافة أجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس والجامعات.

وأوضح أن انتشار الخدمات المرورية المكثفة، المدعمة بالأوناش والآليات وسيارات الإغاثة الفنية، ساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومتابعة حركة سير السيارات على مدار اليوم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الحالة الجوية.

الخبير المروري إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الساحلية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ناصحًا بعدم السفر خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، نظرًا لتأثير الشبورة على مستوى الرؤية والقيادة الآمنة.

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات، خاصة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، تزامنًا مع توجه المواطنين إلى المحافظات المختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت "هشام" إلى أنه جرى تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة من خلال مجموعات الدراجات البخارية، وسيارات الإغاثة الفورية، وسيارات الدفع الرباعي، فضلًا عن الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات، لضبط المخالفات والتأكد من التزام قائدي السيارات بقواعد وآداب المرور.

كما تم تعزيز مناطق الأعمال بعلامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه السائقين نحو الطرق والمحاور البديلة، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.

تكدسات مرورية شهر رمضان الكريم المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

لص البساتين

فيديو الحرامي المتسلق | قصة لص فَضل تسليم نفسه للشرطة بدلا من الوقوع في يد الأهالي.. القصة الكاملة

الجيش السوداني

الصراع بالوكالة .. خيوط أوكرانية تقود إلى قلب المعركة في السودان

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد