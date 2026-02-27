سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الشارع المصري شهد منذ الساعات الأولى من الصباح سيولة مرورية ملحوظة على أغلب المحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع والإجازة الرسمية لكافة أجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس والجامعات.

وأوضح أن انتشار الخدمات المرورية المكثفة، المدعمة بالأوناش والآليات وسيارات الإغاثة الفنية، ساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومتابعة حركة سير السيارات على مدار اليوم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الحالة الجوية.

الخبير المروري إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الساحلية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ناصحًا بعدم السفر خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، نظرًا لتأثير الشبورة على مستوى الرؤية والقيادة الآمنة.

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات، خاصة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، تزامنًا مع توجه المواطنين إلى المحافظات المختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت "هشام" إلى أنه جرى تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة من خلال مجموعات الدراجات البخارية، وسيارات الإغاثة الفورية، وسيارات الدفع الرباعي، فضلًا عن الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات، لضبط المخالفات والتأكد من التزام قائدي السيارات بقواعد وآداب المرور.

كما تم تعزيز مناطق الأعمال بعلامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه السائقين نحو الطرق والمحاور البديلة، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.