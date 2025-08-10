إزالة مبنيين تضررا من حريق الباكيات العشوائية بمنطقة شبرا الخيمة

قررت لجنة الشؤون الهندسية بالتنسيق مع لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، إصدار قرار بإزالة مبنيين ملاصقان لمطعم كشري شهير بمنطقة شبرا الخيمة، واللذان شهدا تضررا كبير جراء الحريق الذي نشب بعدد من المحال والباكيات العشوائية الملاصقة لسور محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، حيث يمثلان خطورة داهمة علي المواطنين وقد يتعرضان للسقوط في أي وقت.

من جانبه قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة إزالة مكبرة لكل الباكيات العشوائية بجوار سور محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، بعد الحريق الهائل الذي طال عدد من الباكيات والمحلات، مساء أمس السبت.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمهندس خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

من جانبها أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، وحصر كل التلفيات والخسائر، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

من ناحية أخرى كشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة شرق السكة الحديد بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.