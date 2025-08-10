قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق بمطعم في شبرا الخيمة
دعاء لمن يُريد السفر للعمل .. ردّد 10 كلمات وابدأ في تجهيز حقائبك
"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار القليوبية|مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة.. ووفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك.. والإعدام شنقًا لـ 3 عاطلين.. والمشدد لـ 4 قتلوا شخصًا بـ«بنها»

إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
نشوب حريق هائل فى مطعم شهير بشبرا الخيمة
اندلع حريق هائل داخل محل كشرى شهير بمنطقة شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنطقة.


كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.
إصابة 4 أشخاص بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
أصيب شخصين في حريق اندلع في محل كشري شهير، وامتد إلى عدد من الأكشاك وباكيات الباعة أمام محطة مترو شبرا الخيمة.
وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.
وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وجرى نقلهما إلى مستشفى ناصر العام ؛ لتلقي العلاج اللازم.
ومن جهتها، تواصل الجهات الأمنية، التحقيق؛ لمعرفة في ملابسات الحريق وأسبابه.
مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر
لقي سائق مصرعه بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين في قرية كفر الشهاوي خاطر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات تتعلق بجلب المخدرات داخل القرية.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الأهالي يفيد بمصرع سائق بطلق ناري، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن المجني عليه يدعى علي. ح. ط، 40 سنة، سائق، نشبت بينه وبعض الأشخاص، مشاجرة مسلحة على خلفية خلافات حول جلب المخدرات بإحدى العزب التابعة للقرية، قام خلالها المتهمون بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.
القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق بمصنع حقن أحذية بلاستيك في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام.
وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل.
كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المحل.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.
وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، فانتقلت القوات بقيادة العقيد مصطفى صابر، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.
الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لـ3 متهمين، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة المتهم الرابع، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين الخامس والسادس والسابع، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه باستخدام أسلحة نارية وذخائر بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "صفوت أ ع"، هارب، 23 سنة، بدون عمل، و"عزت أ ع"، هارب، 21 سنة، بدون عمل، و"أحمد إ ز"، هارب، 37 سنة، بدون عمل، و"محمد ط ف"، محبوس، 20 سنة، صنايعى محارة، و"منتصر ج إ"، محبوس، 49 سنة، مقاول عقارات سكنية، و"أحمد م ج"، محبوس، 21 سنة، طالب، و"محمد أ ل"، محبوس، 24 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين ميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم فى يوم 19 / 12 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد جودة يوسف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة محل الاتهامات التالية الوصف، وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان الذى أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما أن أبصروه تقابل مكرهم بشرهم فأفرغوه وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - بنية إزهاق روحه - فأحدثوا إصابته التى أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

