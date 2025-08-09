نشوب حريق هائل فى مطعم شهير بشبرا الخيمة

اندلع حريق هائل داخل محل كشرى شهير بمنطقة شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنطقة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.