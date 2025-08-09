إصابة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنيةبالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع بلاستيك أسفل عقار بشارع الإسلام من شارع المأمون بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح وإصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ناصر التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة بهتيم

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.



وبالمعاينة والفحص أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية، هم: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، وأسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل، وأحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، بنسبة حروق بلغت 80%، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، قبل أن يتم إخلاء المستشفى كإجراء احترازي.



وتجري الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.