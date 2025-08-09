سلم نفسه وخد الجثة معاه..حبس المتهم بقتل نجل عمته بطوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل نجل عمته فى مشاجرة بينهما بقرية مشتهر بطوخ.



وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحضور المدعو "عبد الرحمن" السن 16 طالب ومقيم بقرية مشتهر دائرة المركز، لتسليم نفسه لقيامه بقتل نجل خاله المدعو “عبد الرحمن ي” 15 سنة طالب ومقيم بقرية مشتهر، وقيامه باصطحاب الجثمان معه اثناء تسليم نفسه.

وبالفحص تبين، صحة البلاغ، وبمناظرة الجثمان تبين وجود آثر خنق بالرقبة وجرح طعني بالصدر، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.



وبمناقشة المتهم أقر بإرتكابه تلك الواقعة وذلك على إثر خلاف بينهما، على فتاة، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام على إثرها بارتكاب الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد.