مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

لقي سائق مصرعه بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين في قرية كفر الشهاوي خاطر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات تتعلق بجلب المخدرات داخل القرية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الأهالي يفيد بمصرع سائق بطلق ناري، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن المجني عليه يدعى علي. ح. ط، 40 سنة، سائق، نشبت بينه وبعض الأشخاص، مشاجرة مسلحة على خلفية خلافات حول جلب المخدرات بإحدى العزب التابعة للقرية، قام خلالها المتهمون بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرعه في الحال.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.