محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حادث حريق شب فى مبنى حى شرق شبرا الخيمة.

وقال المحافظ أن الحريق محدود اندلع بإحدى الغرف في مبنى حي شرق شبرا الخيمة نتيجة ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق بمبنى حى شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بأحد الغرف بالطابق الثالث بالمبنى بسبب ماس كهربائي وتم على الحريق بشكل فورى واخماده دون أي خسائر.