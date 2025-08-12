قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساحته 600 متر والدفع بـ15سيارة إسعاف.. القصة الكاملة لاندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية اندلاع حريق هائل شب فى مصنع للأحذية حيث أتت النيران على محتويات المصنع بالكامل.

القصة الكاملة 

وعلى الفور انتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

المعاينة الأولية للحريق

وكشفت المعاينة الأولية  أن الحريق شب فى مصنع للأحذية على مساحة 600 متر بمنطقة  أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من محتوياته دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ندب المعمل الجنائي لفحص الحادث 

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى المصنع لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


وتفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية حادث اندلاع الحريق.

 

محافظ القليوبية 

وقال المحافظ انه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وجارى الآن أعمال التبريد ، مشيرا إلي انه جارى تشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومعرفة أسباب نشوبه  وحصر الخسائر ، كما تم الدفع بعدد من لوادر مجلس المدينة لرفع آثار الحريق.

 

السيطرة على الحريق 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مصنع أحذية بمنطقة القلج بالخانكة حيث تم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للسيطرة واخماد النيران.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وانتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

