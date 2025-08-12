محافظ القليوبية يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري عرب العراقي بقليوب

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا استعرض خلاله التصميمات والبدائل المقترحة لإنشاء كوبري علوي على مزلقان "عرب العراقي" استجابةً لمطالب الأهالي وتلبيةً للحاجة الماسة لحل مشكلة الازدحام المروري المزمن الذي يسببه تقاطع خط السكة الحديد مع أحد أهم الطرق الحيوية بالمدينة حيث يُعد المزلقان بوضعه الحالي منطقة اختناق مروري رئيسية، ويمر عبره آلاف المركبات والأفراد يوميًا، وخاصةً في أوقات الذروة .

وأكد المحافظ أن الهدف من انشاء الكوبري هو فصل الحركة المرورية تمامًا عن حركة القطارات، مما يضمن تدفقًا سلسًا ومستمرًا للمركبات في الاتجاهين وهذا الفصل سيقضي على فترات الانتظار الطويلة ويساهم في تقليل الحوادث المرتبطة بعبور المزلقانات .

وأشار المحافظ إلى أنه تم رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث يربط هذا الطريق بين مدينة قليوب ومدينة شبين القناطر، ويُعتبر شريانًا حيويًا لحركة التجارة والنقل.