بحجة تأديبه .. مصرع طفل على يد زوج والدته بالقليوبية

شهدت قرية منطي بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع طفل بعد أن تعرض لوصلة ضرب مبرح على يد زوج والدته بحجة تأديبه.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، يفيد بوصول جثة صغير إلى المستشفى، وسط ادعاء بتعرضه للضرب.



التحريات أكدت أن زوج الأم اعتدى على الصغير بعنف، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح خطيرة انتهت بوفاته، وتم ضبط المتهم، الذي اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من أعمال الصفة التشريحية.