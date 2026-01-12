خلاف على الأجرة .. ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول سائق ، له معلومات جنائية، وطرف ثان 4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، لخلافات بينهم حول الأجرة قاموا على أثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام الأسلحة البيضاء.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (5 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

