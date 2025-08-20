قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية: حريصون على التواصل المباشر مع المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

اكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة حريصة على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم حلول سريعة وفعالة لمشكلاتهم.

جاء ذلك خلال اللقاءً الجماهيري الموسع بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين من مختلف مدن المحافظة، وفي مقدمتها بنها، كفر شكر، طوخ، وقها.

كما أكد محافظ القليوبية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين، وأن هذه اللقاءات الجماهيرية ستعقد بانتظام لضمان متابعة وحل المشكلات، وتحقيق رضا المواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض المواطنون عدداً من القضايا، من بينها شكوى تتعلق بعدم صرف حصص الأسمدة ووجود مخالفات في مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية، حيث وجه المحافظ بفحص الشكوى قانونياً، والتأكيد على الإعلان عن انتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

كما تم حل عدد من شكاوى المواطنين الخاصة بتراخيص البناء والتصاريح المختلفة بالتنسيق مع رؤساء المدن، فيما كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لإنشاء مدرسة جديدة.

وفي إطار دعم الشباب، وفرّت مديرية العمل أكثر من 10 فرص عمل بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمحافظة، كما استجاب المحافظ لطلب أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كرسي كهربائي.

كما وافق المحافظ على نقل بعض المدرسين مراعاة لظروفهم الصحية، ونقل أحد الطلاب من جامعة بمحافظة أخرى إلى جامعة بنها تيسيراً عليه وعلى أسرته.

وخلال اللقاء أيضاً، قرر المحافظ صرف معاش تكافل وكرامة لإحدى السيدات دعماً لأسرتها، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسليم نموذج (8) لأحد المواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

